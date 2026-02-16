Copenhagen Luxe i konkurs – fyra butiker stängs

Danska Copenhagen Luxe har gått i konkurs. Fyra av kedjans butiker i Sverige omfattas av konkursen, uppger ägaren till Dagens Handel.

”Det är med stor sorg i hjärtat som vi måste meddela att Copenhagen Luxe Sweden gått i konkurs ”, skriver butiken i Lund i sociala medier.

Det danskägda bolaget Copenhagen Luxe Sweden AB har försatts i konkurs. Bolaget försattes i konkurs 13 februari 2026 efter beslut vid Malmö tingsrätt.

Företaget, som säljer damkläder och inredningsartiklar i butiker under varumärket Copenhagen Luxe, har själv lämnat in ansökan efter att pengarna i kassan tagit slut, uppger Dagens Handel.

FV saknar kännedom om hur många butiker i Sverige kedjan har, dock berörs endast fyra av konkursen.