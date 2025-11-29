Coop Torsvik på Lidingö stänger stänger för gott. Det handlar om den butik som drabbades av brand för två år sedan och som sedan återöppnade. Fastighetsägare är Fastpartner.

Butikens sista öppna dag kommer att vara den 30 januari 2026, uppger tidningen Fri Köpenskap.

”Vi har beslutat att avveckla Coop Torsvik på Lidingö som ett led i vår strategiska översyn av butiksnätet”, skriver Coop Östra på sin hemsida.

Beslutet grundar sig på en analys av kundunderlaget och lönsamheten.

Coop hänvisar sina kunder till Coop Skeppet i Lidingö Centrum.

Fastighetsägare i Torsvik är Fastpartner som 2015 köpte den aktuella fastigheten. Fastigheten heter Västerbotten 19 och innehåller totalt 12.300 kvm uthyrbar area. I grannbyggnaden till Coop finns Lidl – på samma fastighet. Den aktuella fastigheten ligger nära brofästet.