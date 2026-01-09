Convene köper exklusiva medlemsklubben NeueHouse

Den globala coworkingaktören Convene köper den exklusiva medlemsklubben NeueHouse som i september 2025 plötsligt stängde sina anläggningar. Nu återöppnas en av dem i ny regi.

NeueHouse, som har inspirerat flertalet coworkingaktörer och medlemsklubbar, försattes i september 2025 i konkurs. Den exklusiva medlemsklubben med anläggningar i New York och Kalifornien, riktade sig främst mot en kreativ bransch inom film, mode, design och konst.

NeueHouse grundades 2011 och öppnade sin första anläggning 2013 i närheten av Madison Square Park på Manhattan i New York i en gammal industribyggnad, över fem våningsplan. Under 2019 öppnade medlemsklubben i Hollywood och under 2022 en anläggning i Venice Beach, båda i Los Angeles. Hösten 2025 meddelade medlemsklubben plötsligt att de skulle stänga sina anläggningar på grund av likvidationsproblem.

Nu har coworkingaktören Convene köpt NeueHouse. Convene Hospitality Group är ett moderbolag med flera varumärken, bland andra Convene, som sedan tidigare har 36 anläggningar i Storbritannien och USA, i städer som New York, Boston, Washington DC, San Francisco, Chicago och Manchester.

Convene kommer att återöppna NeueHouse anläggning vid Madison Square i New York, men inte de två i Los Angeles.