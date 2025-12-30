Convendums rekonstruktionsplan vunnit laga kraft

Tingsrättens beslut att fastställa Convendums rekonstruktionsplan har nu vunnit laga kraft. Bolaget lämnar därmed rekonstruktionsprocessen bakom sig och blickar framåt med starka förutsättningar för en stabil verksamhet med lönsam tillväxt, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Den 18 oktober 2024 inledde Convendum en företagsrekonstruktion efter att lokalhyrorna höjts med 20 procent på grund av den höga inflationen 2023 – 2024. Rekonstruktionsplanerna fastställdes av Stockholms tingsrätt den 9 juli 2025 men överklagades den 29 juli 2025 till hovrätten. Överklagandet återkallades och hovrätten beslutade den 8 december att avskriva ärendena. Tingsrättens beslut står därmed fast och har nu vunnit laga kraft den 30 december 2025. Convendum har därmed klarat den komplexa uppgiften att rekonstruera verksamheten och går stärkta in 2026 med en verksamhet i balans och med goda framtidsutsikter.

Convendums verksamhet har strukturerats om från tillväxt till konsolidering. Beläggningsgradaren är idag 78 procent att jämföra med 53 procent för ett år sedan, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Hyreskostnaderna har reducerats med över 30 procent, samtidigt som intäkterna på närmare 500 mkr har bibehållits. Intäkter och kostnader är i balans och verksamheten kommer att generera positiva resultat under nästa år.

Convendum har idag 17 enheter att jämföra med tidigare 21 enheter. Convendum satsar på en lönsam tillväxt och en fortsatt utveckling av verksamheten. Inledningsvis under 2026 ska beläggningen öka till 90 procent.

Rekonstruktionsprocessen som påbörjades i oktober 2024 har inneburit att bolaget omförhandlat 20 hyresavtal med fastighetsbolagen. Ytorna har reducerats med 25 procent och kostnaderna minskat med 34 procent. Bolaget är nu i balans och kommer att generera positivt kassaflöde och positivt resultat under 2026, uppger Convendum i ett pressmeddelande.

Detta ska ge bolaget en stark plattform för en lönsam tillväxt och att befästa rollen som branschen ledande aktör.

– Vi har jobbat hårt under 15 månader och är väldigt glada och nöjda med resultaten. Extra roligt är det också att både kunder och medarbetare har valt att stanna kvar hos oss. Det har varit en komplex resa med ständiga överraskningar och hinder som har krävt disciplin och fokus. För egen del bestämde jag mig för att göra allt för att vi skulle lyckas, det har inte funnit något alternativ i mitt huvud. Nu ser vi fram emot att verkställa vår affärsplan för 2026 – 2030 där vi satsar på lönsam tillväxt och att leda branschens utveckling, säger Håkan Jeppsson vd Convendum.

Framöver kommer bolaget fortsätta etablera enheter i en uppåtgående marknad och satsar även på att etablera sig som en aktör inom den nya kärnprodukten Office Management, vilket innebär att Convendum sköter driften av stora företags kontor i kundföretagens egna lokaler. Detta med samma kvalitativa drift och service som i de egna lokalerna.

– Från 2026 och framåt ser det betydligt bättre ut i macroperspektivet vad gäller inflation, räntor, konsumtion, konjunktur, investeringar och börsen. Det talar för att kontorsmarknaden kommer att fortsätta stärkas och att efterfrågan ökar i takt med kundföretagens tillväxt. Först ut att gynnas är Convendum som erbjuder fullservice kontor med flexibla avtal på centrala lägen, tillägger Håkan Jeppsson.

Convendum grundades 2016 av Håkan Jeppsson, som idag är en av tre huvudägare tillsammans med Knutson Holdings och Wallenstam.