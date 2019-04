Convendum utökar till 6.200 kvm i Wallenstams nya i Sundbyberg

Convendum utökar sin etablering i Umami Park, i Sundbyberg och hyr ytterligare drygt 6.200 kvadratmeter för konferenscenter, företagsbostäder med en tillhörande lounge och Big Office som är ett unikt all inclusive-koncept för kontor. Tidigare var avtalet på 5.000 kvm.

Totalt sett omfattar uthyrningen fyra våningsplan med kontors- och konferensytor i olika byggnader samt 75 företagsbostäder.

– Utvecklingen av Umami Park fortsätter enligt plan och Convendums innovativa kontors- och boendelösningar kommer att bidra till helt nya möjligheter för samverkan och utveckling här, vilket är fantastiskt trevligt. Närheten till Kista och Arenastaden gör det här till en perfekt lokalisering för både coworking, coliving, och ett komplement till de stora företagsetableringar som finns i närområdet, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.

Fullt utvecklat blir Umami Park ett område med 800 nya bostäder och kommersiella ytor för butiker, restauranger, förskola och närservice i Sundbyberg. Vid årsskiftet tecknades ett avtal om 5 000 kreativa kvadratmeter i Umami Park och nu utökar Convendum sin etablering här med ytterligare drygt 6 200 kvadratmeter, vilket ger en totalyta om 11 200 kvadratmeter. Etableringen omfattar flera delar, dels ett konferenscenter, dels konceptet ”Big Office” som är flexibla, större premiumkontor med en all inclusive-lösning innefattande möbler, teknik och kringservice. Dessutom konceptet ”Coliving”, som är flexibla företagsbostäder med en all inclusive-lösning. Inflyttning kommer att ske successivt med en beräknad start under första kvartalet 2020.

– Umami Park, har ett perfekt läge och en spännande framtid framför sig. Därför har vi beslutat att satsa ytterligare i området som blir en ny spännande mötesplats för innovationer och utveckling där små och stora företag möts. Denna etablering är en del av Convendums system över Stockholm som skapar möjligheter för kundföretagen att ha kontor och konferens på många platser, där all infrastruktur ingår. Genom denna satsning adderar vi nu flexibla premiumkontor med all inclusive, nya konferensupplevelser och andra innovativa lösningar för såväl arbete som boende i Umami Park, säger Håkan Jeppsson, vd för Convendum.

– Med Umami Park vill vi skapa ett område som ska vara tryggt och levande varför det är så spännande att Convendum nu satsar stort här, vilket i sig kommer att leda till ett än mer levande och dynamiskt område med mycket människor, säger Mathias Aronsson.

Umami Park är ett område för alla som uppskattar hälsa, aktiviteter och upplevelser samt närhet till det mesta. Här bor och verkar man nära Stockholm City, med 10 minuters promenad till Arenastaden och två tunnelbanestationer från Kista.