Convendum i nytt hyresavtal – kan slutföra rekonstruktion

Convendums rekonstruktion kan slutföras efter att bolaget har tecknat ett nytt tioårsavtal med fastighetsbolaget Adlern som tidigare har överklagat rekonstruktionsplanerna. I januari tar bolaget också in ny storägare. Det rapporterar Di.

I oktober 2024 inledde Convendum rekonstruktion, något Fastighetsvärlden var först med att avslöja. Sedan dess har bolaget stängt ner 22.000 kvm ccoworking. Men att komma ur rekonstruktionen har visat sig vara svårare än tänkt. En borgenär och tidigare hyresvärd, fastighetsbolaget Adlern överklagade i sista stund.

Nu har Adlern och Convendum kommit överens om att Convendum fortsätter att hyra lokaler vid Odenplan av fastighetsbolaget. Parterna har tecknat ett nytt avtal där hyran har sänkts och hyresfritt första året, men avtalet kringgår inte skulduppgörelsen, skriver Di.

Rekonstruktionsplanerna och skulduppgörelsen väntas vinna laga kraft den 29 december. Den 21 januari ska Convendums nedskrivna skuld på 110 mkr börja betalas. De frysta depositionerna på 12, 1 mkr från hyresgästerna har också betalats tillbaka till dem som har valt att avsluta sina avtal.

Till di.se säger vd Håkan Jeppsson att Convendum har säkrat 55 mkr till en planerad nyemission i januari. Knutsson Holdings går in med 40 mkr och blir därmed största ägare, före både Wallenstam och Håkan Jeppsson.

Beläggningsgraden är nu enligt Jeppsson 77 procent, jämfört mot 53 procent för ett år sedan.

