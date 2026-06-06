Conny Ryks nya bolag på jakt efter vd

Conny Ryk berättar för FV om de tydliga expansionsplanerna.
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Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”
Delar även ut beröm till polisen.
Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”
FV Fokus Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
Första spadtaget för Sveriges största fängelse
110 000 kvm och drygt 800 intagna.
Catena säljer två för 430 mkr
Säljer nästan 10 procent över värdering.
Här är Årets Stockholmsbyggnad 2026
”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”
Panattoni laddar för udda storsatsning i syd
Kan bli en av de större etableringarna i Norden.
Bockasjö och Next Step Group redo satsa 2 miljarder
Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city
Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Vi har byggt in oss i ett hörn
Varför byggs det inte där behoven är som störst? I en FV-krönika granskas glappet mellan bostadsbehov, politiska beslut och människors faktiska möjligheter att flytta.
Rutinerad toppduo lämnar Akademiska Hus
Båda har suttit i företagsledningen i mer än tio år.
Gör en handfull affärer i Stockholm och Linköping
FV berättar om de fyra fastigheterna.
Union köper DNB Næringseiendom
Kommer förvalta fastigheter för cirka 50 miljarder kronor.
Så här häftigt ska Riksbyggen bygga
Kompletterar höghus med en byggnad som kragar ut över vattnet.