Conny Ryk och Leje Fastigheter som säljs till Ryk Group AB
Conny Ryk och Leje Fastigheter som sålts till Ryk Group AB.

Conny Ryks nya bolag på jakt efter vd

Conny Ryk berättar för FV om de tydliga expansionsplanerna.

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Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:42

Episurf i nytt miljardköp

Förvärvar en blandad fastighetsportfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer.

Äger hus i 31 av 65 riskområden ”Det blir bättre”

Delar även ut beröm till polisen.
Torleif Falk, Nobel Center i Slussen och Gamla Stan

Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”

FV Fokus Intervju med Torleif Falk  Synen på Nobel och Slussen  3 smultronställen i Stockholm  Det mest frustrerande på jobbet  10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?

Första spadtaget för Sveriges största fängelse

110 000 kvm och drygt 800 intagna.

Catena säljer två för 430 mkr

Säljer nästan 10 procent över värdering.
Bild på klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs

Här är Årets Stockholmsbyggnad 2026

”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”

Panattoni laddar för udda storsatsning i syd

Kan bli en av de större etableringarna i Norden.

Bockasjö och Next Step Group redo satsa 2 miljarder

Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Fastigheten Uggleborg 12 på Vasagatan, mittemot centralstationen. Foto: Convendum. Foto Anna Reinfeldt: Gustav Kaiser. Montage: Fastighetsvärlden.

Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city

Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Krönika: Mona Kjellberg

Vi har byggt in oss i ett hörn

Varför byggs det inte där behoven är som störst? I en FV-krönika granskas glappet mellan bostadsbehov, politiska beslut och människors faktiska möjligheter att flytta.

Rutinerad toppduo lämnar Akademiska Hus

Båda har suttit i företagsledningen i mer än tio år.

Vendus förvärvar 51 butiksfastigheter för 2,7 mdr

Genomför två transaktioner och växer rejält.

… och Ica Fastigheter gör tre miljardaffärer

Gör en handfull affärer i Stockholm och Linköping

FV berättar om de fyra fastigheterna.

Union köper DNB Næringseiendom

Kommer förvalta fastigheter för cirka 50 miljarder kronor.

Så här häftigt ska Riksbyggen bygga

Kompletterar höghus med en byggnad som kragar ut över vattnet.

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