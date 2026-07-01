Combify förvärvas av Placepoint – satsar på nordisk täckning

Sex år efter starten blir Combify nu en del av norska Placepoint, som förvärvat flera verksamheter det senaste året. Erbjudandet till den svenska fastighetsmarknaden breddas, bland annat med en helt ny produkt som lanseras i höst.

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Placepoint beskriver sig själva som en beslutsplattform för fastigheter. Under det senaste året har tre förvärv gjorts (Vogl, Speiz och nu Combify). Plattformen har över 850 kunder och mer än 60 miljoner NOK i årligen återkommande intäkter. Ambitionen är att vara ledande i Norden och över tid även i Europa.

Combify får nu en rejäl uppbackning i form av mera resurser, en strategi för snabbare tillväxt och en helt ny produkt för fastighetsägare som lanseras i höst. Nästa steg är full nordisk täckning.

Frede Fardal CPO Placepoint, Rune Nervik COO Placepoint, Fredrika Bennison CRO Combify, Alaa Alshawa grundare Combify.

– Vi byggde Combify för att vara det bästa alternativet för svensk fastighetsdata. Som en del av Placepoint behåller vi det och lägger till nordisk räckvidd och mer muskelkraft bakom produkten. För våra kunder är det samma Combify, med mer bakom sig, och vi fortsätter bygga från Stockholm, säger Alaa Alshawa, grundare av Combify.

För den svenska fastighetsmarknaden breddas erbjudandet, Combifys information med data från tidiga skeden och byggrätter från samtliga 290 kommuner tillförs nu ännu mer fastighetsdata och en plattform som även täcker Norge. Combify har för närvarande över 100 kunder.

Information om fastigheter, pågående detaljplaner och byggrätter avgör vad som kan byggas och hur en plats kan utvecklas. Den ligger till grund för kalkyl, platsval, värderingsunderlag och due diligence. Combify, som de senaste åren har backats av BackingMinds och Bonnier Capital, har digitaliserat, visualiserat och tillgängliggjort den här datan för hela landet.

Majoriteten av tidigare investerare följer med och tror starkt på bolagets framtid. Affären är en kombination av kontanter och aktier.

– Eiendomsbeslutninger krysser stadig oftere grensen mellom Norge og Sverige, men dataene har ikke holdt tritt. Med Combify kan vi gi kundene nordisk dekning i én plattform, bygget på data som er vanskelig å gjenskape, säger Placepoints vd Daniel Nilsen, i ett pressmeddelande.

Placepoint startade 2019 och har sedan dess gått samman med norska Propcloud och förvärvade i början av 2025 Newsec Maps. Därefter har man accelererat med ytterligare förvärv för att bygga en bredare plattform.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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