Ledande konsultbolag flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter

Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.

Selins sista bokslut som vd

Nu kommer utdelningen av Norion – beslut vid bolagsstämman i vår.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.

Nya Norrholma ger sig in i hett segment

Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.

Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista

FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.

Fokuserar på det verksamhetskritiska

FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri.  Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. Fördelarna med triple net-avtal.  Att växa med disciplin.
Affärsanalys

Geopolitikens skugga tar över affärerna

En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

Myndighet bantar med 30 procent mitt på Södermalm

Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.

Harry Klagsbrun köper mer på Östermalm

Fastighet om 2 400 kvm i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan.

