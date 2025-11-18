Colliers får uppdrag om 13.000 kvm av Castellum i Brunna

Castellum utvecklar Brunna Logistikpark beläget i ett av Stockholmsregionens mest attraktiva logistikområden, Kungsängen. Colliers har fått i uppdrag att hyra ut projektlokaler om totalt 13.100 kvm med hög flexibilitet.

Brunna är ett logistiknav norr om Stockholm med direkt närhet till E18, vilket möjliggör effektiva distributionsflöden till Stockholm, Mälardalen och vidare ut i landet. Med Förbifart Stockholm som står helt klar år 2030, och delvis klar några år tidigare, förbättras tillgängligheten ytterligare.

– Vi ser en stark efterfrågan på moderna och flexibla logistiklokaler i strategiska lägen. I Brunna Logistikpark utvecklar vi effektiva byggnader som kombinerar hög prestanda med låg klimatpåverkan. Här skapar vi långsiktiga förutsättningar för våra hyresgäster att växa, säger Anders Hägglund, affärsområdeschef AO Sthlm Centralt och Södra, på Castellum.

De aktuella lokalerna ligger på Mätarvägen 47 och omfattar totalt 13.100 kvm, med möjlighet att delas upp för upp till fyra hyresgäster. Lokalerna erbjuder en fri takhöjd på 11 meter och effektiva in- och utlastningsytor med flera lasthus och markportar. Byggnaden erbjuder även bra skyltläge vid E18.

– Brunna tillhör ett av de mest attraktiva logistiklägena i norra Stockholm, med utmärkta kommunikationer och närhet till hela Mälardalen. Lokalerna kombinerar modern teknik, hög flexibilitet och hållbara lösningar, precis vad dagens logistikaktörer efterfrågar, säger Johan Nihlmark, Head of Industrial & Logistics Leasing, på Colliers.

Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och utrustas med en solcellsanläggning på taket, i linje med Castellums höga hållbarhetsambitioner.

Byggnaden beräknas vara klar för inflyttning årsskiftet 2026/2027.