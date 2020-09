Colliers får uppdrag i Uppsalas nya kontorskomplex

Setune utvecklar en toppmodern kontorsbyggnad i på Björkgatan 79 i Boländerna.

Fastigheten kommer att få en total uthyrningsbar yta om ca 7.000 kvm och inflyttning planeras från Q3 2023.

Colliers har fått i uppdrag att agera rådgivare och uthyrare för projektet.

– Vi är stolta över förtroendet. Boländerna kommer de närmaste åren att bli ett av de mest attraktiva lägena för arbetsplatser i en levande stadsmiljö i Uppsala, säger Mikael Wallner, head of leasing and industrial and logistics på Colliers.