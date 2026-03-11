Colive och Udda slås ihop

Colive och Udda offentliggör en sammanslagning. Den sker samtidigt som strategiska diskussioner pågår.

Både Colive och Udda har som affärsidé att bygga varumärken kring bostadskoncept som förenar gemenskap, flexibilitet och delade sociala miljöer.

Nu går de ihop.

Efterfrågan på flexibla boendeformer fortsätter att öka i större städer, skriver bolagen. Kombinationen av Colive och Udda är tänkt att möta denna efterfrågan.

I och med fusionen kommer Colive och Udda att verka inom samma organisation, samtidigt som respektive varumärke och koncept fortsätter att utvecklas parallellt.

– Genom att gå samman kan vi ta konceptet vidare, säger Markus Linhardt, grundare av Udda.

Sammanslagningen sker samtidigt som strategiska diskussioner pågår kring Colives långsiktiga ägar- och tillväxtstruktur. Målet är att möjliggöra nya etableringar på den nordiska marknaden.