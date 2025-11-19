Coeli, Reliwe, Orminge

Coeli säljer byggrätter i Orminge till Reliwe

Coeli har via det helägda bolaget Orminge Fastighets Holding tecknat avtal om försäljning av fastigheten Orminge 52:1 i Nacka till Reliwe. Fastigheten omfattas av en gällande detaljplan som möjliggör nyproduktion av bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

Tillträde är villkorat av beviljat bygglov, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2026.

Fastigheten, som är belägen i centrala Orminge C, har tidigare haft ett flertal hyresgäster av olika karaktär, men kommer vid tillträde vara helt vakant.

Orminge Centrum genomgår sedan flera år en successiv omvandling där Nacka kommun arbetar för att stärka området som en levande och modern stadsdelskärna. Ambitionen är att skapa ett mer sammanhängande och urbant centrum med utökad service, nya bostäder och bättre kopplingar till kollektivtrafik. Den aktuella byggrätten ligger i direkt anslutning till de centrala stråken och utgör en viktig pusselbit i den fortsatta utvecklingen av området.

Coeli förvärvade fastigheten i augusti 2024.

– Försäljningen av Orminge 52:1 är ett naturligt steg i vår strategi att realisera värden inom ramen för investeringen vi gjorde under 2024. Fastigheten är en central del av omvandlingen av Orminge C och det har varit fantastiskt att få bidra till områdets utveckling. Vi är samtidigt övertygade om att Reliwe är rätt aktör att ta denna utveckling vidare. Vi ser fram emot att följa hur projektet utvecklas under de kommande åren, säger Jakob Pettersson, Head of Transactions på Coeli.

– Vi ser fram emot att ta vid efter Coeli för att driva utvecklingen av Orminge centrum vidare. Fastigheten har ett starkt läge med stor potential och projektet bidrar till att ytterligare stärka Orminge som en attraktiv och modern stadsdel, säger Gurmo Endale, partner i Reliwe.

