Coeli rekryterar Jonny Göthberg som ny Managing Director för Coeli Real Estate.

Coeli rekryterar Jonny Göthberg

Coeli stärker sitt fastighetsteam genom att rekrytera Jonny Göthberg som ny chef för fastighetsinvesteringar. Med över 30 års erfarenhet ska Göthberg leda arbetet med att utveckla och bredda Coelis fastighetsportfölj

Göthberg har tillträtt sin tjänst. Han har den senaste tiden jobbat som konsult på eget bolag och dessförinnan på Neobo, SBB, Hemfosa, Hemsö och Kungsleden.

Coeli, en ledande investeringsorganisation som förvaltar kapital åt privatpersoner och institutionella investerare, stärker nu sitt fastighetsteam genom att rekrytera Jonny Göthberg som ny chef för fastighetsinvesteringar.

”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Coelis fastighetsverksamhet tillsammans med ett kompetent team och starka partners. Det finns en tydlig ambition att växa hållbart och långsiktigt, vilket ligger helt i linje med hur jag ser på värdeskapande inom fastigheter,” säger Jonny Göthberg, ny chef för fastighetsinvesteringar på Coeli.

Jonny tillträder rollen som Managing Director för Coeli Real Estate och kommer att ingå i koncernledningen. Coeli Real Estate har som mål att växa inom både kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Genom att kombinera långsiktig kapitalförvaltning med aktivt ägande vill bolaget skapa stabil avkastning och samtidigt bidra till samhällsnytta.

Jonny har under flera decennier verkat i fastighetsbranschen med fokus på samhällsfastigheter, förvaltning och transaktioner. Bland hans tidigare roller kan nämnas uppbyggnad av förvaltningsorganisationer, och även roller inom transaktion och affärsutveckling på stora börsnoterade fastighetsbolag.

”Jag är väldigt glad att välkomna Jonny till oss på Coeli. Med hans kompetens, driv och extensiva erfarenhet inom transaktioner, investeringar och affärsutveckling inom fastighetsmarknaden får vi ännu starkare förutsättningar att skapa värde till våra kunder och investerare och därmed fortsätta växa vår investeringsorganisation. ” säger Erik Bäckström, VD för Coeli Group.

