Coeli lanserar ny investeringsplattform

Coeli Real Estate lanserar affärsområdet Coeli Social Infrastructure, en investeringsplattform med fokus på investering, utveckling och långsiktigt ägande av samhällsfastigheter inom social infrastruktur. I samband med lanseringen rekryteras ett nytt investeringsteam – Athena by Coeli.

Coeli Social Infrastructure är en ny vertikal inom Coeli Real Estate med inriktning på social infrastruktur och samhällsfastigheter, exempelvis äldreboenden, skolor och andra välfärdsfastigheter. Affärsområdets första satsning görs inom moderna äldreboenden, där teamet redan har flera projekt under utveckling.

Athena by Coeli består av Dorotea Stellmach, Kjell Stenudd och Anders Karlsson.

Dorotea Stellmach har tidigare haft ledande roller på Attendo och har även byggt upp området för investeringar inom social infrastruktur hos Nrep.

Kjell Stenudd har varit med och byggt upp Altura, en satsning inom social infrastruktur, samt har grundat Team Vårdpilen, en vårdoperatör som senare såldes till Aleris.

Anders Karlsson har lång erfarenhet från byggbranschen och har tidigare varit vd för Widen & Eriksson Byggnads AB.

Tillsammans har teamet i tidigare roller ansvarat för fastighetsinvesteringar till ett sammanlagt värde i mångmiljardklassen.

– Det här är en marknad med strukturell underförsörjning och en demografisk medvind som är långsiktig. Med investeringsteamets erfarenhet från både fastighetsutveckling och djup verksamhetsförståelse inom äldreomsorg har vi de rätta förutsättningarna för att bygga en ledande portfölj av moderna äldreboenden i samverkan med kommuner och etablerade omsorgsoperatörer, säger Dorotea Stellmach, partner, Athena by Coeli.

– Jag är väldigt glad att vi nu tar det här steget. Med Athena-teamet på plats har vi rätt kompetens och erfarenhet för att möta en marknad med stabila, offentligt finansierade kassaflöden. Det är precis den typ av värdeskapande och samhällsnyttig investering vi vill erbjuda våra kunder, säger Jonny Göthberg, partner och ansvarig för Coeli Real Estate, som själv har över 20 års erfarenhet av förvaltning inom social infrastruktur.

