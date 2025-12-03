Cloetta hyr 1.400 kvm av Wihlborgs i Werket

Cloetta flyttar under 2026 sitt största skandinaviska kontor till ”Werket” (Skrovet 6) på Isbergs gata i Dockan i Malmö. Byggnaden, som under en längre tid huserat Saab, ska nu öppnas upp med en välkomnande bottenvåning och flexibel planlösning. Cloettas populära konceptbutik fortsätter sin verksamhet på gågatan i centrala Malmö.

Cloetta har varit verksamt i Malmö sedan slutet av 1800-talet och har haft sitt kontor för den svenska verksamheten på Södra förstadsgatan i 20 år. Sedan 2025 är kontoret en del av Cloettas skandinaviska affärsverksamhet, med idag cirka 100 medarbetare baserade i Malmö.

Avtalet omfattar 1.400 kvm och löper över sju år, med inflyttning den 1 september 2026.

Werket ligger mitt i smältpunkten mellan city, Dockan och Varvsstaden och i centrum av ”Malmö Generate District”, en framväxande miljö för företag, akademi och offentliga organisationer som arbetar med innovation, kreativitet och hållbar omställning. Malmö centralstation nås på sju minuters promenad och i närområdet finns en uppsjö av restauranger och annan service.

Byggnaden uppfördes 2003 för Telia som hyrde hela fastigheten fram till 2014 när Saab successivt tog över. Saab lämnar fastigheten vid årsskiftet, vilket gör det möjligt att öppna upp fastigheten och skapa en välkomnande miljö med reception, café, gemensamma mötesrum, coworkingytor och en grönskande innergård.

Cloetta har i dag adress på Brogatan 7 i centrala Malmö, i fastigheten Laxen 23 som ägs av Volito.

Ombyggnaden omfattar bland annat nya entrépartier, uppgraderade omklädningsrum och en ny cykelparkering, samtidigt som innergården får ny markbeläggning och växtlighet. Den tekniska standarden höjs för att minska energianvändningen och öka komforten, och solceller installeras. De stora våningsplanen delas upp i flera mindre lokaler och så mycket som möjligt återbrukas av material och inredning.

Dockan har under åren utvecklats till ett område med många huvudkontor och har blivit en attraktiv plats för varumärken att exponeras på tack vare den täta mixen av bostäder, arbetsplatser och det havsnära läget. Cloetta blir ytterligare en aktör inom livsmedelssektorn i området, tillsammans med företag som Orkla Foods, Midsona, Oatly och Felix.

– Cloettas verksamhet har en lång historia, som på många sätt är kopplad till Malmö. Idag är Cloetta Nordeuropas ledande konfektyrbolag med en ny strategi som presenterades tidigare i år. Det nya kontoret skapar möjligheter för oss att erbjuda våra medarbetare en modern kontorsmiljö och ytterligare effektivisera vårt arbete, samtidigt som vi tar tillfället i akt att uppdatera interiör i enlighet med vår företagsprofil. Vi är glada över att fortsatt kunna erbjuda vår breda portfölj av konfektyrfavoriter genom vår uppskattade konceptbutik, som kommer finnas kvar på gågatan i Malmö, säger Ulrika Palm, affärsområdesansvarig för Cloetta Scandinavia.

– Vi ser att allt fler företag efterfrågar receptionstjänster, tillgång till gemensamma mötesrum, ett bra serviceutbud i närheten och flexibiliteten att kunna växa eller komprimera sina ytor efter behov. Werket är med sitt koncept och sin delningsbarhet perfekt för att möta den efterfrågan. Med ombyggnationen får huset en uppdaterad karaktär och blir en självklar port till Dockan. Vi är väldigt glada över att Cloetta flyttar hit, sätter ytterligare färg på området, och ger Dockan ännu ett betydande kontor, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.