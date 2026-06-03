På Storgatan 13 i Halmstad planeras en ny bowlinghall.

Cityfastigheter hyr ut 2 800 kvm för bowling

Efter över tio år utan en egen bowlinghall står det nu klart att bowlingen återvänder till centrala Halmstad. I Cityfastigheters lokaler på Storgatan 13 planeras en ny anläggning med bowling, restaurang och andra aktiviteter. Anläggningen summerar 2 800 kvm.

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Croisette har representerat hyresgästen.

Halmstads sportbowlare har i över tio år saknat en egen hall och därför tvingats resa flera mil för att kunna träna och tävla. För sju år sedan kom Croisette i kontakt med föreningen och har sedan dess aktivt arbetat med att hitta lämpliga lokaler. Flera projekt har varit nära att bli verklighet, men har av olika anledningar inte nått hela vägen.

För ungefär ett år sedan etablerades en ny möjlighet när Mikael och Justin, som driver bowlinghallar på andra orter i Sverige, visade intresse för att satsa i Halmstad. De introducerades till Cityfastigheters lokal på Storgatan 13, belägen mitt i city, där Sportringen och Cassels tidigare haft verksamhet, och fastnade direkt för lokalen.

– Det här blir inte bara en fantastisk möjlighet för sporten, utan också stadens självklara mötesplats för nöje och upplevelser, säger Justin Karlsson, delägare i satsningen.

Den planerade satsningen omfattar en anläggning på cirka 2 800 kvadratmeter och kommer att erbjuda bowling, restaurang samt andra aktiviteter. Fastigheten har ett parkeringshus i direkt anslutning och goda kollektivtrafikförbindelser med busshållplats nära entrén, vilket ger mycket god tillgänglighet för besökare.

– Vi är övertygade om att detta kommer att skapa en ny attraktiv mötesplats i stadskärnan och bidra till ökad aktivitet och fler besökare i centrum. Satsningen stärker Halmstads utbud och ger både invånare och besökare en ny anledning att vistas i stan. Nu är bowlingen tillbaka i Halmstad, säger Johan Torstensson, VD, Cityfastigheter.

– Nu har vi äntligen en anläggning på gång för sportbowling igen. Föreningarna har haft tuffa år, och med dagens besked skapar vi möjlighet att återuppbygga sporten lokalt igen. Att vi dessutom får ett nytt tillskott till city som bidrar till en levande stadskärna utanför traditionella handelstider är en superkul bonus, säger Stefan Pålsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Fantastiskt kul etablering som ger liv till hela stadsdelen och centrum. Det här är resultatet av ett gott samarbete mellan kommunen, Cityfastigheter och oss på Croisette, säger Henrik Pettersson, Head of Leasing, Croisette Halmstad.

Nu påbörjas en större renovering och utveckling av lokalerna. Projektet beräknas stå klart under 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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