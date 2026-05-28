Citycon tecknar LOI för försäljning i Finland

Citycon undersöker en potentiell avyttring av sina centra och har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att avyttra center för cirka 400 miljoner euro, motsvarande 4,3 miljarder kronor. Centren finns i Finland. Citycon, som även äger en handfull fastigheter i Sverige, avser att genomföra flera försäljningar,

Den icke-bindande avsiktsförklaringen har undertecknats tillsammans med det helägda bolaget G City Ab. Centren finns i Finland.

Citycon kommer att behålla fastighetsförvaltningstjänster för de avyttrade centren och kommer att erhålla förvaltningsservice och framgångsarvoden som sedvanligt.

Den planerade avyttringen skulle vara i linje med Citycons uppdaterade mål att fortsätta att avyttra sina tillgångar till ett belopp av cirka 1 miljard euro under de kommande 24 månaderna, vilket avslöjades i samband med Citycons bokslut 2025.

Utförandet av bindande avtal rörande den övervägda transaktionen är bland annat föremål för slutförande av nödvändig due diligence-process, uppnående av överenskommelse om transaktionsstruktur och dess detaljerade villkor och godkännande av styrelsen för var och en av säljaren och köparen.

Transaktionen kommer också att vara föremål för slutförandet av ett offentligt erbjudande av värdepapper i ett nybildat företag av G City (”New Entity”) som är planerad att bli köpare av tillgångarna.