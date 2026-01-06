Citycon säljer för 670 mkr i Finland

Citycon har i Finland slutfört en affär i Lippulaiva i Esbo. Affären avser 275 lägenheter med en total yta om nästan 13.000 kvadratmeter, belägna intill Citycons köpcentrum Lippulaiva.

Affären ägde rum den 18 december.

Tillgångarna såldes till deras senaste bokförda värde enligt IFRS, till ett bruttoförsäljningspris om 61,5 miljoner euro, betalt kontant. Priset motsvarar 670 miljoner kronor.

Avyttringen ligger i linje med Citycons strategi att sälja icke-kärnverksamhet och fokusera på sina nordiska detaljhandelstillgångar.

Likviden från affären kommer att användas för att återbetala skulder, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

