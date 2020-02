Citycon hyr ut till Daisy’s och Waynes i Åkersberga C

Åkersberga Centrum förstärker sitt utbud av mat och dryck med Daisy´s och Waynes Coffee.

– Det blir ytterligare ett lyft för matkulturen i Åkersberga, säger Veronica Berg, centrumchef på Citycon.

Under våren kommer besökare till Åkersberga Centrum att kunna avnjutna ett ännu större restaurangutbud. Grillkedjan Daisy´s som serverar ”Fast Food in a basket” öppnade i februari. Senare under våren öppnar även Waynes Coffee.

– Det är riktigt kul att kunna meddela att Åkersberga Centrum med sina närmare 60 butiker, restauranger & caféer, fortsätter bredda matutbudet. Sedan tidigare har Bastard Burgers och Pacos öppnat och nu står det klart att två nya favoriter öppnar upp dörrarna. Det här blir en förstärkning av matkulturen i Åkersberga Centrum, säger Veronica Berg.