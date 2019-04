City tappade även 2018

Negativt sedan 2015. Externhandeln i Storstockholm gick på plus förra året. Resultatet för år 2018 blev plus 2 procent, vilket var bättre än både riket och City. Utvecklingen har dock mattats av, år 2017 ökade externhandeln med 4 procent. Försäljningen i City under helåret 2018 gick sämre än för riket som helhet, och resultatet för City blev minus 1 procent. För galleriorna gick det ännu sämre – minus 5 procent.

Man får gå tillbaka ända till 2015 för att finna en positiv omsättningsutveckling för sällanköpsvaruhandeln som helhet i City.

Fastighetsägarna i området känner dock tillförsikt för framtiden när allt fler stora investeringar snart står klara, som arbetena med nya NK, Sergelhuset och Gallerian samt de gatuarbeten som genomförts.