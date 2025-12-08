Circura Group skapar nordisk aktör inom byggnadsförnyelse
Circura i Sverige, re:mount i Finland, Circura i Danmark samt Vokstr i Norge, samtliga med Adelis som huvudägare, går samman och skapar därmed en ledande nordisk aktör inom byggnadsförnyelse, Circura Group. Med 47 dotterbolag och drygt 2.500 medarbetare ska den nya gruppen professionalisera och utveckla branschen bland annat genom att samla de bästa bolagen med de skickligaste entreprenörerna och växa vidare.
Circura har sedan starten 2022, i likhet med sina nordiska branschkollegor, arbetat med att bygga en koncern fokuserad på byggnadsförnyelse. Bolagen som ingår i Circura är verksamma inom områden som byggservice, försäkringsskador, infrastrukturservice, stambyten samt ombyggnader. Hittills ingår 22 svenska lokala entreprenörer som är ledande på sina respektive geografiska marknader.
– Vad vi nu gör är att gå ihop med våra nordiska kollegor i Norden för att accelerera vår tillväxtresa. Det finns ett stort antal bolag på den nordiska marknaden som är relevanta för oss och vi ser fram emot att gemensamt fortsätta utveckla den nya företagsgruppen, säger Louise Strömbeck, vd för nya Circura Group.
Idén bakom Circura är att utveckla och professionalisera branschen för byggnadsförnyelse för att bättre kunna möta kundernas önskemål. Bolagen behåller sina varumärken och entreprenörerna är fortsatta aktiva i sina bolag med stort engagemang och delägande i koncernen. Styrningsmodellen är decentraliserad, medan de lokala entreprenörernas utveckling stö;as genom gemensamma funktioner och processer samt kunskapsutbyte företagen emellan.
– Med den modell vi arbetar efter ser vi stor potential för tillväxt såväl organiskt för de lokala entreprenörer som redan ingår i gruppen som via nya förvärv. Marknaden som våra bolag verkar på växer med mindre upp och nedgångar i efterfrågan än byggkonjunkturen. Byggbranschen i allmänhet är i stor utsträckning fokuserad på nybyggnation och större projekt, säger Louise Strömbeck.
I samband med det nordiska samgåendet går Nordstjernan in som delägare i nya Circura Group vid sidan av huvudägaren och grundaren Adelis Equity och återinvesterande entreprenörer. Det sammanslagna bolaget får en total omsättning på cirka 10 miljarder kronor.