Stina Lindh Hök.

Cibus förvärvar elva fastigheter för 450 mkr

Cibus har i fem separata transaktioner förvärvat elva fastigheter i Sverige, Finland, Danmark och Belgien. Förvärvspriset uppgår till 41,9 miljoner euro, motsvarande drygt 450 miljoner kronor. Den årliga hyresintäkten 30 miljoner kronor med huvudsakligen double-net hyresavtal.

Den genomsnittliga återstående avtalstiden är 11,6 år.

Ankarhyresgästerna är Ahold Delhaize och Jumbo i Belgien, Netto i Danmark, Tokmanni i Finland samt ICA och Axfood i Sverige. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 20.500 kvm och är fullt uthyrda. Hyresgäster inom dagligvaror står för över 90 procent av den totala hyresintäkten.

Fastigheterna i Belgien, Danmark och Sverige utgör 79 procent av det totala förvärvspriset och tillträddes i december 2025. Fastigheten i Finland, som motsvarar 21 procent av det totala förvärvspriset, kommer att tillträdas i mars 2026 och butiken kommer att byggas enligt ett forward funding-avtal och färdigställas under fjärde kvartalet 2026.

– Jag är glad att kunna meddela att Cibus fortsätter att växa inom dagligvarusegmentet på våra befintliga marknader. Fastigheterna är välbelägna dagligvarubutiker med långa hyresavtal och etablerade hyresgäster. Det är verkligen inspirerande för mig som ny vd att möta ett så dedikerat och kompetent team som skapar möjligheter som dessa. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Cibus i linje med den befintliga tillväxtstrategin och vårt motto ”Converting food into yield, säger Stina Lindh Hök, vd Cibus Nordic Real Estate AB.

