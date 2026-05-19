Christoffer Strömbäck blir CFO på Castellum

Christoffer Strömbäck tillträder under onsdagen rollen som CFO i Castellum. Han har varit anställd på Castellum sedan början av 2024 och har sedan november 2025 varit tillförordnad CFO.

– Christoffer är hårt arbetande, analytisk, kunnig och lätt att samarbeta med. Christoffer kommer att bli en utmärkt CFO för Castellum, säger Pål Ahlsén, verkställande direktör för Castellum.

I november skrev FV om att Castellums ledningsgrupp minskas från 13 till 10 roller. Bland de anställda som fick gå ingick Jens Andersson, CFO, Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Malin Löveborg, chefsjurist och Sebastian Schlasberg, COO.