Christina Nyman
Christina Nyman. Foto: FV

Christina Nyman: ”Sverige är inte inne i en kris”

Vad händer när handel och finans börjar användas som vapen? Hur påverkas framtiden och ekonomin? Även om svensk ekonomi är inne i ett allvarligt läge – så handlar det inte om en kris. Det sade Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Annons

Tullturbulens. Krig i Mellanöstern. Oljekaos. Vilket i sin tur kan skapa brist på just olja, gas och gödsel. De här ”högfrekventa chockerna” har Sverige och världen fått hantera de senaste åren.

Det skapar störningar och nya sätt när det gäller handel och vem man ska lita på – och vi har inte sett de fulla effekterna av detta än.

Det menade Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Samtidigt kan man konstatera att världshandeln har överraskat, växlat upp och är ganska stark. Bland annat genom att på många håll bygga lager på för att anpassa sig till det nya, sade Christina Nyman.

– Vi har en demografisk utveckling som talar emot oss, det sätter press på offentliga finanser. Det finns också stora möjligheter i det här. Företag och hushåll är anpassningsbara. Om exempelvis AI används på rätt sätt blir det en produktivitetsboost. Sverige har alla möjligheter.

Det finns positiva produktionsplaner på många håll, menade hon vidare från scenen.

– Svensk ekonomi är inte inne i en kris, även om vi är inne i ett allvarligt läge. Inte ens industrin går särskilt dåligt.

Vad innebär det för fastighetsmarknaden?

– Givet att omvärldsriskerna lägger sig och inflationsoron minskar, så ser vi en ganska ljus bild av fastighetsmarknaden. Så det finns ljusglimtar i både svensk ekonomi och svensk fastighetsmarknad, sade Christina Nyman, och tillade:

– Demografi är däremot en stor fråga. Vi går mot en annan demografisk utveckling. Det kommer att påverka fastighetsbranschen. Vi har fler äldre och färre yngre. Efterfrågan på kontor blir inte samma, men efterfrågan från friskare och kapitalstarka äldre blir annorlunda.

Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:04

Revelop köper tio hotell

Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.

Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Mycket står på spel i Stockholms CBD.

Bostadsbrist – men ingen vill flytta in

Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.

Hon blir vd vid Liljewall

Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.

Stenvalvet köper från Samfori

Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.

Realy Bostad köper byggrätter från Storsala

Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.

Tornstaden säljer projekt till Klövern

130 bostäder där många får havsutsikt.

PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården

Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.

Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg

FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.

Utreder flytt till Odenplan

Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.

Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm

1930-talshus i vattennära läge.

Art-Invest förvärvar i Barkarby

Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Barings, Innovation Properties, Tumba, Tuna torg

Köper 240 bostäder i Tumba

Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.

Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr

Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.

 Tillbaka till förstasidan