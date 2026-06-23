Christina Nyman: ”Sverige är inte inne i en kris”

Vad händer när handel och finans börjar användas som vapen? Hur påverkas framtiden och ekonomin? Även om svensk ekonomi är inne i ett allvarligt läge – så handlar det inte om en kris. Det sade Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Tullturbulens. Krig i Mellanöstern. Oljekaos. Vilket i sin tur kan skapa brist på just olja, gas och gödsel. De här ”högfrekventa chockerna” har Sverige och världen fått hantera de senaste åren.

Det skapar störningar och nya sätt när det gäller handel och vem man ska lita på – och vi har inte sett de fulla effekterna av detta än.

Det menade Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Samtidigt kan man konstatera att världshandeln har överraskat, växlat upp och är ganska stark. Bland annat genom att på många håll bygga lager på för att anpassa sig till det nya, sade Christina Nyman.

– Vi har en demografisk utveckling som talar emot oss, det sätter press på offentliga finanser. Det finns också stora möjligheter i det här. Företag och hushåll är anpassningsbara. Om exempelvis AI används på rätt sätt blir det en produktivitetsboost. Sverige har alla möjligheter.

Det finns positiva produktionsplaner på många håll, menade hon vidare från scenen.

– Svensk ekonomi är inte inne i en kris, även om vi är inne i ett allvarligt läge. Inte ens industrin går särskilt dåligt.

Vad innebär det för fastighetsmarknaden?

– Givet att omvärldsriskerna lägger sig och inflationsoron minskar, så ser vi en ganska ljus bild av fastighetsmarknaden. Så det finns ljusglimtar i både svensk ekonomi och svensk fastighetsmarknad, sade Christina Nyman, och tillade:

– Demografi är däremot en stor fråga. Vi går mot en annan demografisk utveckling. Det kommer att påverka fastighetsbranschen. Vi har fler äldre och färre yngre. Efterfrågan på kontor blir inte samma, men efterfrågan från friskare och kapitalstarka äldre blir annorlunda.