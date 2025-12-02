Cibus meddelar att styrelsen och vd Christian Fredrixon gemensamt kommit överens om att det är dags att lämna över ledarskapet och lämna sin tjänst som vd. Vidare har styrelsen beslutat att utse Cibus nuvarande styrelseledamot Stina Lindh Hök till vd. Hon tillträder som ny vd omgående och Fredrixon fortsätter att stå till Cibus förfogande för att hjälpa till med överlämningen tills vidare.

– Jag vill å styrelsens vägnar framföra ett stort tack till Christian för hans framgångsrika arbete under två väldigt intensiva år i bolagets historia, och önskar honom all lycka till framöver. Christian har genom sitt ledarskap och engagemang spelat en mycket viktig roll i den europeiska expansionen för Cibus, säger styrelsens ordförande Stefan Gattberg.

– Vi är samtidigt glada över att Stina tar över VD-rollen och fortsätter på den utstakade vägen. Stina har som styrelseledamot i bolaget sedan snart ett år tillbaka lärt känna bolaget väl. Stina besitter gedigen kunskap om kapitalmarknaden och har erfarenhet av att vara VD för ett börsnoterat bolag. Därtill har hon både kunskap om, och erfarenhet av, att arbeta aktivt med fastigheter och portföljer i ett förvärvsorienterat bolag med närvaro i flera länder. Hon var VD för Nyfosa under åren 2020-2025 och under hennes ledning fick aktieägarna i Nyfosa en totalavkastning som översteg 70%, säger Stefan Gattberg.

– Efter två intensiva år där vi växt med 10 miljarder och med en lyckad europeisk expansion för Cibus känner jag att mycket av mitt uppdrag är utfört och ser nu fram emot nya spännande möjligheter, säger Christian Fredrixon.

Till FV vill Fredrixon inte kommentera om han har klart med något nytt jobb. Han vill inte heller kommentera djupare varför han och bolaget går skilda vägar – utan hänvisar till styrelseordföranden.

I samband med att Stina tillträder som VD lämnar hon samtidigt uppdraget som styrelseledamot i Cibus.

Stina, som har en civilingenjörsexamen från KTH, har varit VD för fastighetsbolaget Nyfosa. Andra erfarenheter inkluderar COO på Nyfosa, transaktionschef på Hemfosa Fastigheter och projektledare inom fastighetstransaktioner inom Atrium Ljungberg, Leimdörfer samt som fastighetschef vid Fabege. Hon har även varit ledamot i styrelserna för Fabege och Söderport Property Investment.

Cibus har ett fastighetsvärde på 27,5 miljarder kronor, varav 3,3 miljarder i Sverige.

