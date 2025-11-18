Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Två av landets mest erfarna fastighetsprofiler, Christer Sundin och Ulf Nyqvist, lanserar det nya bolaget Seniorstaden tillsammans med ett antal andra investerare. Fokus ligger på att skapa moderna och hållbara hem för seniorer.

Satsar på moderna och hållbara hem för seniorer.

Samtidigt som Sveriges befolkning blir äldre ökar både ensamheten och bristen på bostäder som är anpassade efter dagens behov. Kommuner beskriver en växande obalans: många äldre bor kvar i för stora och svårskötta hem, medan det saknas anpassade bostäder som lockar till flytt. Ska det befintliga beståndet kunna utnyttjas effektivt behövs en ökad rörlighet och bra lösningar för äldre att vilja ta steget och flytta till ett prisvärt och mer praktiskt boende, uppger Seniorstaden.

– Vi vill skapa boenden där frihet och trygghet går hand i hand, och där gemenskap är en naturlig del av vardagen. Vår förhoppning är att första projektet startar redan 2026, säger Christer Sundin, som är ordförande i det nybildade bolaget.

Seniorstaden välkomnar nu kommuner över hela landet att inleda dialog om markanvisningar och framtida etableringar.

– I många kommuner efterfrågar äldre ett mer anpassat boende som också motverkar ensamhet, men utbudet är begränsat. Vi erbjuder nu en lösning som kombinerar hållbarhet och ett starkt socialt fokus. Nu söker vi byggklar mark i lägen där vi kan förverkliga detta tillsammans med kommunerna, säger Ulf Nyqvist, partner i Seniorstaden.

Christer Sundin har mångårig erfaren som VD och styrelsemedlem inom fastighetssektorn med bakgrund bland annat som vd för Diös, styrelseordförande i Östersundshem och Max Fastigheter m.fl. Han är nu också styrelseledamot i Statens Bostadsomvandling AB.

Ulf Nyqvist har varit vd i större fastighetsbostadsbolag i över 20 år bland annat för Telgebostäder, SKB och Botkyrkabyggen. Sedan 2017 egen företagare med konsultuppdrag inom fastighetsbranschen.

Seniorstadens koncept bygger på fyra grundpelare: