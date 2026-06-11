Chokladverkstad med café till Fabeges Haga Norra

Haga Norra, i Solna, fortsätter att växa som en levande stadsdel. I början av 2027 öppnar Cecilia Nordström Chocolates på Mathildatorget med chokladtillverkning, butik och café på plats. Det är Fabege som står för uthyrningen.

Cecilia Nordström Chocolates är känt för sina handgjorda och handmålade praliner, där hantverk, kvalitet och smakupplevelse står i centrum.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Cecilia Nordström Chocolates till Haga Norra. Med sitt gedigna hantverk och sin personliga prägel kommer de bidra till den lokala kvarterskänsla vi vill skapa här. Vår ambition är att Haga Norra ska vara en stadsdel där det är lätt att bli stammis, säger Miranda Jensen, affärsutvecklare Platsutveckling & Gatuliv på Fabege.

I Haga Norra bor i dag över 1 200 personer och cirka 2 000 har sin arbetsplats i området. Här finns redan bland annat kvarterskrogen Ateljéns Pizza, SATS, restauranger, café och arbetsplatser.

– Vi ser fram emot att skapa en plats där människor kan komma nära hantverket, njuta av choklad, ta en kaffe och kanske hitta en ny favoritpralin. För oss handlar choklad om både smak, form och upplevelse – och Haga Norra känns som en spännande plats att få utveckla det på, säger Cecilia Nordström, grundare av Cecilia Nordström Chocolates.

Lokalen ligger i ett av Haga Norras bostadskvarter, i en miljö där arkitekturen präglas av klassiska kvaliteter och innerstadens kvartersstruktur.

Haga Norra är en del av Arenastaden i Solna, sju minuter från Stockholms city med pendeltåg och med Hagaparken som granne.