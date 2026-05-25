Chockdykning för Coremaktien
Beskedet att Ericsson lämnar Kista har fått Coremaktien att dyka brant under förmiddagen. Samtidigt stiger kursen för både Atrium Ljungberg och Castellum.
Strax före klockan 10 på måndagsförmiddagen var Corems B-aktie ned med -9 procent jämfört med slutkursen i fredags. Fram till lunch sjönk kursen ytterligare någon procent. Aktier för 34 mkr hade omsatts vid lunchtid.
Redan tidigare i år har Corem haft en tydligt negativ kursutveckling och nu är B-aktien ned -25 procent från årsskiftet.
Castellum som lämnade besked om en utökning av Ericssons förhyrning i Hagastaden, jämfört med vad som redan tidigare har kommunicerats, hade tvärtom en stigande kurs. Omkring 2 procent har kursen stigit med under förmiddagen och aktier för 45 mkr har omsatts. Utvecklingen sedan årsskiftet är nu + 20 procent.
Atrium Ljungberg, som nu tecknat flera stora kontrakt med Ericsson, hade under förmiddagen en positiv kursutveckling med + 4 procent. Aktier för 22 mkr hade omsatts vid lunchtiden. Utvecklingen sedan årsskiftet är nu -8 procent.