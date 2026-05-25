Chockdykning för Coremaktien

Beskedet att Ericsson lämnar Kista har fått Coremaktien att dyka brant under förmiddagen. Samtidigt stiger kursen för både Atrium Ljungberg och Castellum.

Annons

Strax före klockan 10 på måndagsförmiddagen var Corems B-aktie ned med -9 procent jämfört med slutkursen i fredags. Fram till lunch sjönk kursen ytterligare någon procent. Aktier för 34 mkr hade omsatts vid lunchtid.

Redan tidigare i år har Corem haft en tydligt negativ kursutveckling och nu är B-aktien ned -25 procent från årsskiftet.

Castellum som lämnade besked om en utökning av Ericssons förhyrning i Hagastaden, jämfört med vad som redan tidigare har kommunicerats, hade tvärtom en stigande kurs. Omkring 2 procent har kursen stigit med under förmiddagen och aktier för 45 mkr har omsatts. Utvecklingen sedan årsskiftet är nu + 20 procent.

Atrium Ljungberg, som nu tecknat flera stora kontrakt med Ericsson, hade under förmiddagen en positiv kursutveckling med + 4 procent. Aktier för 22 mkr hade omsatts vid lunchtiden. Utvecklingen sedan årsskiftet är nu -8 procent.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:04

Ericsson lämnar Kista

Ericsson hyr hela 95 000 kvm i Hagastaden

FV:s dubbla avslöjande bekräftade. En av Europas största kontorsuthyrningar. Alla hyresavtal i det historiska beslutet att lämna Kista listas. Läs om hyresnivåerna.

Mardröm för Vasakronan och Corem – och nio hotell

Börje Ekholm motiverar flytten från Kista

Castellum hyr ut totalt 37 000 kvm till Ericsson

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Annica Ånäs jublar

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

FV berättar om historisk hög vakansgrad för vad som tidigare var Europas svar på Silicon Valley.
Interiörbilder The Nooq och porträttbild på Niklas Andersson

Letar fler fastigheter till hotellhybrid

Vd:n: Orten som är högst på önskelistan.

Oklar framtid för aktörens jättekontrakt

”Det finns ju en motsats mellan stängt och säkert, och öppet och välkomnande.”

Lista: Här är lättindustri som allra hetast

Ny omfattande rapport kring det attraktiva segmentet.

Kinnevik sålt välkänt hus i Gamla stan

Bolaget har avyttrat en av sina fastigheter. Har kvar den längs Skeppsbron.

FV Affärskarta: Se flera transaktioner i närområdet

Tung duo lämnar Bonnier Fastigheters styrelse

”Mångåriga och värdefulla insatser.”

Hyr hela 3 000 kvm vid Stureplan

FV avslöjar stor uthyrning i CBD.
Exteriörbild av Restaurang Liv på Mälarterrassen

Bildextra: Myllymäkis krog först ut på Mälarterrassen

Bildbonanza: Invigning av Restaurang Liv med panoramautsikt över Gamla stan.

Lilium säljer för 660 mkr till Episurf – blir delägare

45 fastigheter om totalt 60 000 kvm byter ägare. Läs även om de tidigare affärerna.

SLP hyr ut 22 000 kvm nytt

”Det är mycket tillfredsställande att kunna genomföra ytterligare ett nybyggnadsprojekt”.

Episurf rekryterar från Balder och Tenzing

Plockar nyligen utsedd tillförordnad vd från Tenzing.

Snabbväxaren sätter inte storleken främst

FV Fokus Urfrågning av Filip Persson, vd på SLP.  Förvärvstrategin.  Samarbetet med kommunerna.  Spekulationsvågen.

Slår till och köper 40 000 kvm populär handel

Bolaget gör sin andra investering i Sverige.
Krönika

Det har plötsligt blivit svårare än på länge

Allt mer komplext att investera i fastigheter generellt, och i bostäder i synnerhet. Motstridiga signaler försvårar kalkylen.

 Tillbaka till förstasidan