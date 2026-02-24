Chalmers och NCC storsatsar med nära 400 nya lägenheter

Chalmers Studentbostäder inleder nu byggnationen av Nya Holtermanska – ett av de största studentbostadsprojekten i Göteborg på flera decennier. I direkt anslutning till Chalmers tekniska högskola uppförs 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter.
Satsningen är den största som Chalmers Studentbostäder genomför sedan 1960-talet och ett viktigt steg i Göteborgs utveckling som attraktiv student- och kunskapsstad.
Projektet genomförs i samarbete med NCC. Byggstart beräknas i april 2026 och successiv inflyttning planeras ske under 2028.
– Nya Holtermanska är ett avgörande tillskott för både Chalmers och Göteborg. Att kunna erbjuda fler studenter bostad mitt på campus stärker lärosätets konkurrenskraft och gör staden mer attraktiv för både svenska och internationella studenter, säger Joakim Wallin, vd för Chalmers Studentbostäder.
De tre bostadshusen rymmer främst enrummare, kompletterade med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Därutöver skapas cirka 2 500 kvadratmeter lokaler för café, restaurang och kontor. Projektet har som mål att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nya Holtermanska blir också ett av de första större projekten som uppförs enligt Boverkets nya byggregler och de nya lättnaderna för studentbostäder som trädde i kraft den 1 juli. Det möjliggör effektivare planlösningar och fler bostäder på samma yta.
– Tack vare det moderniserade regelverket har vi kunnat göra vårt hittills största projekt ännu större. Samtidigt kompletterar vi ett campus med redan etablerade mötesplatser, vilket gör att bostäderna blir en naturlig del av en levande miljö från dag ett, säger Peter Alehammar, styrelseordförande för Chalmers Studentbostäder.
När nära 500 nya studenter flyttar in på andra sidan gatan från campus väntas effekten bli tydlig – inte bara för Chalmers utan för hela staden.
För NCC innebär projektet ett betydande uppdrag i centrala Göteborg.
– Nya Holtermanska är ett spännande projekt i hjärtat av Göteborg där NCC får använda både vår breda kompetens inom bostäder och vår erfarenhet av att bygga i centrala lägen. Nu ser vi fram emot att vara med och förverkliga fler studentbostäder i Göteborg och möta vår kunds höga krav på både kvalitet och genomförande, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden.
Joakim Wallin betonar den långsiktiga betydelsen:
– När det blir enklare att bo, studera och umgås på samma plats stärks gemenskapen och studiemiljön. Nya Holtermanska är inte bara ett bostadsprojekt – det är en strategisk investering i Göteborgs framtid som kunskapsstad.