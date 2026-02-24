Chalmers och NCC storsatsar med nära 400 nya lägenheter

Chalmers Studentbostäder inleder nu byggnationen av Nya Holtermanska – ett av de största studentbostadsprojekten i Göteborg på flera decennier. I direkt anslutning till Chalmers tekniska högskola uppförs 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter.

Annons

Satsningen är den största som Chalmers Studentbostäder genomför sedan 1960-talet och ett viktigt steg i Göteborgs utveckling som attraktiv student- och kunskapsstad.

Projektet genomförs i samarbete med NCC. Byggstart beräknas i april 2026 och successiv inflyttning planeras ske under 2028.

– Nya Holtermanska är ett avgörande tillskott för både Chalmers och Göteborg. Att kunna erbjuda fler studenter bostad mitt på campus stärker lärosätets konkurrenskraft och gör staden mer attraktiv för både svenska och internationella studenter, säger Joakim Wallin, vd för Chalmers Studentbostäder.

De tre bostadshusen rymmer främst enrummare, kompletterade med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Därutöver skapas cirka 2 500 kvadratmeter lokaler för café, restaurang och kontor. Projektet har som mål att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Nya Holtermanska blir också ett av de första större projekten som uppförs enligt Boverkets nya byggregler och de nya lättnaderna för studentbostäder som trädde i kraft den 1 juli. Det möjliggör effektivare planlösningar och fler bostäder på samma yta.

– Tack vare det moderniserade regelverket har vi kunnat göra vårt hittills största projekt ännu större. Samtidigt kompletterar vi ett campus med redan etablerade mötesplatser, vilket gör att bostäderna blir en naturlig del av en levande miljö från dag ett, säger Peter Alehammar, styrelseordförande för Chalmers Studentbostäder.

När nära 500 nya studenter flyttar in på andra sidan gatan från campus väntas effekten bli tydlig – inte bara för Chalmers utan för hela staden.

För NCC innebär projektet ett betydande uppdrag i centrala Göteborg.

– Nya Holtermanska är ett spännande projekt i hjärtat av Göteborg där NCC får använda både vår breda kompetens inom bostäder och vår erfarenhet av att bygga i centrala lägen. Nu ser vi fram emot att vara med och förverkliga fler studentbostäder i Göteborg och möta vår kunds höga krav på både kvalitet och genomförande, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Joakim Wallin betonar den långsiktiga betydelsen:

– När det blir enklare att bo, studera och umgås på samma plats stärks gemenskapen och studiemiljön. Nya Holtermanska är inte bara ett bostadsprojekt – det är en strategisk investering i Göteborgs framtid som kunskapsstad.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Spökkåk får liv igen – satsning när fastighet byter ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

Wihlborgs köper för halv miljard i hippt område

Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.

Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden

Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

K-Fastigheter säljer till Titania

Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.

Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen

Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.

Förslaget: Två nya t-stationer och nytt nav

Flera förslag utreds. Synpunkter har inkommit.

Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver

Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden.  Fokus på tre segment. Målen och aktuella marknader. Öppnar för samarbeten.  Den lilla personalstyrkan.

Lämnar Kista och hyr i stället 2 400 kvm av Fabege

Samlokaliserar tre Stockholmskontor.

88 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.

 Tillbaka till förstasidan