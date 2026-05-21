Cervera tar plats i Västermalmsgallerian

I höst öppnar Cervera en ny butik i Västermalmsgallerian i Stockholm – och för första gången på Kungsholmen. Fastighetsägare är AMF Fastigheter.

Cerveras nya lokaler i Västermalmsgallerian i Stockholm byggs i två plan i gallerians norra del, i hörnet mellan Sankt Eriksgatan och Alströmergatan.

Cervera driver drygt 70 butiker runt om i Sverige. Butiken i Västermalmsgallerian blir däremot kedjans första på Kungsholmen.

Nästa år firar Cervera 40-årsjubileum.

– Det har legat länge på önskelistan att etablera oss på Kungsholmen, och nu har vi äntligen hittat rätt plats. Kvarteren kring Fleminggatan och Sankt Eriksgatan har utvecklats starkt, och vi är otroligt glada att nu kunna erbjuda våra kunder en butik här i Västermalmsgallerian, säger Hans Redig Bolin, vd för Cervera.

Västermalmsgallerian ägs och förvaltas av AMF Fastigheter.