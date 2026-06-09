Cernera säljer till JCA i Borås

Cernera avyttrar fastigheten Guldbaggen 1 i Borås till fastighetskoncernen JCA Holding. Den nyligen totalrenoverade fastigheten innefattar en lokalyta om 2 895 kvadratmeter som i sin helhet hyrs av Borås Stad och huserar Bergslenagymnasiet.

Fastigheten har funnits i Cerneras portfölj under många år. Senaste utvecklingsfasen inleddes när ett nytt hyresavtal tecknades med hyresgästen, som också innebar utökade ytor. Totalrenoveringen av både interiör och exteriör genomfördes medan verksamheten pågick och höstterminen 2025 kunde elever och personal ta de nya lokalerna i bruk.

– Det här är en naturlig del av Cerneras affär. Vi är ett fastighetsägande bolag med fokus på utveckling. Vi har ingen bortre horisont för vårt ägande men samtidigt så utvärderar vi löpande våra innehav. Det bedömdes som ett bra tillfälle att lämna över stafettpinnen till JCA Holding som har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning, säger Martin Svärd, vice vd och finanschef på Cernera.