Cernera hyr ut till Nordic Wellness på Navet i Jönköping

Cernera tecknar hyresavtal med Nordic Wellness om 720 kvadratmeter på handelsområdet Navet i Jönköping. Gymmet blir det senaste tillskottet på ett område som snabbt växer till en destination utmed E4:an. Det handlar om det område som förr hette Eurostop och därefter M2 Center.

Nordic Wellness gör sällskap med bland annat Blomsterlandet, Eko Stormarknad, Kilands, First Hotel Jönköping och tidigare kommunicerat Circle K:s nya anläggning som tillsammans stärker Navet i Jönköping. Beläget utmed E4:an ger fastigheten ett välexponerat och lättillgängligt läge, omgivet av både arbetsplatser, bostäder och genomfartstrafik som genererar ett naturligt besöksflöde under stora delar av dygnet.

– För oss handlar det om att hitta aktörer som passar in i vår vision för området. Vi har ett bra samarbete med Nordic Wellness med ett flertal av deras anläggningar i våra fastigheter, det är en uppskattad hyresgäst av både oss och besökare, säger Oskar Malmén, vd på Cernera.

Nordic Wellness är Sveriges största gymaktör med 436 anläggningar och snart 600 000 medlemmar, där etableringen på Navet blir den 9:e i Jönköping och ett bra tillskott i området. Valet att etablera sig på Navet speglar ett förtroende för Cerneras vision om ett område som genom sitt mixade utbud och goda infrastruktur attraherar besökare.

Fastigheten Navet rymmer drygt 20 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta och en byggrätt om ytterligare 8 500 kvadratmeter. Det finns ytor kvar för fler etableringar, både inom bland annat handel, service samt kontor.