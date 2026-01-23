Cernera hyr ut 850 kvm i Jönköping

Cernera har skrivit avtal med Kilands om etablering av en ny butik på Navet i Jönköping. Butikslokalen om ca 850 kvadratmeter blir ett värdefullt tillskott till områdets växande utbud av handel. Ombyggnationen av hela fastigheten är i full gång och Kilands förväntas att slå upp portarna efter sommaren 2026.

– Vi har haft en hög ambition och vision för området och fastigheten. Att nu få nöjet att välkomna Kilands är inte bara roligt, utan också ett bevis på att satsningarna är rätt, fastighetens attraktionskraft är stark samt att utvecklingsviljan delas av många, säger Oskar Malmén, vd på Cernera.

Lokalen kommer att genomgå en skräddarsydd anpassning, där butikens kommande entré i den nybyggda framsidan ansluter till bland annat Blomsterlandet och EKO Stormarknad.

Kilands, ett familjeägt bolag i tredje generationen, erbjuder ett av Nordens största sortiment av mattor, både online och i sin nya butik på Navet i Jönköping.

– När vi slår upp portarna ser vi mycket fram emot att möta både nya och befintliga kunder. Vi har utvecklat vårt erbjudande och företag i snart 60 år, och när Cernera presenterade lokalen ihop med visionen för Navetområdet kändes det både rätt och som en naturlig utveckling, säger Martin Kiland, vd på Kilands.

Navet i Jönköping är under utveckling där tillbyggnad för kommande Eko Stormarknad är i full produktion och en ombyggd Blomsterlandet redan har öppnat. Fastigheten om cirka 20.500 kvm ligger välexponerat utmed E4 och erbjuder förutom handel också hotell, drivmedel samt drive-through-restauranger. Det finns ytor kvar för etableringar både i befintlig byggnad och med byggrätter vilket ger flexibla möjligheter framåt.