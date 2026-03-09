Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan
Fastighet med hotell byter ägare.
Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.
Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.
Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.
Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.
Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.
”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna.
Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.
Vad heter ägarfamiljen bakom Elite? Vad står a:et för i Petter A Stordalen? Testa dina hotellkunskaper!
En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.
Intervju med Per Niklasson.
Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.
Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.