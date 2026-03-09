Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

Hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.

Rekapitalisering ger hopp för bolaget

Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.

Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad

”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna.
Växlar upp i nya lägen

Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Hans Wallenstam berättar för Fastighetsvärlden om ny topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Största uthyrningarna av kontor 2026
FV Quiz: Vad kan du om kända hotell?

Vad heter ägarfamiljen bakom Elite? Vad står a:et för i Petter A Stordalen? Testa dina hotellkunskaper!

Castellum och Vasakronan kan bli stora vinnare

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

