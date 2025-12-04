Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige
Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär
Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.
Skanska säljer för 1,4 mdr
Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder
Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.
Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna
Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.
Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn
Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.
Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen
FV-intervju med Cibus nya vd. ✓ 100 Crossfit-pass och tävling. ✓ Likheter och olikheter med Nyfosa. ✓ Flamländska? ✓ Nya affärer.
Polisen förlänger på Söder
Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.
Så blir Nobis andra satsning vid Slussen
Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.
Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden
Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.
Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden
Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.
Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr
Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.
När en hyresgäst går mot rekonstruktion
Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.