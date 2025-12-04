Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:11
Topplista

Mäktigast 2025: Snart dags att kora vinnaren – två kvar

Nu redovisas placeringarna 3–50. Imorgon avslöjas vinnaren.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.

Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär

Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.

Skanska säljer för 1,4 mdr

Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Pionero Fastigheter, Linköping. Anders Carlsson.

Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.

Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna

Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.

Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn

Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

FV-intervju med Cibus nya vd. 100 Crossfit-pass och tävling. Likheter och olikheter med Nyfosa. Flamländska? Nya affärer.

Polisen förlänger på Söder

Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.

Gör comeback med toppjobb – han lämnar plötsligt

Har ett fastighetsvärde på 27,5 miljarder kronor. Styrelseordföranden motiverar skiftet på toppen.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

Ur arkivet: Ny kraft tar över efter legend

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla
Slussporten, Restaurang, Guldbron.

Så blir Nobis andra satsning vid Slussen

Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.

Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden

Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.

Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden

Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.

Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr

Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.

När en hyresgäst går mot rekonstruktion

Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.

 Tillbaka till förstasidan