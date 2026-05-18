Cederfors erhåller markanvisning i Ulricehamn

Cederfors Bostad och Ulricehamns kommun har tecknat markanvisningsavtal för utveckling av cirka 25–35 nya bostäder i Sanatorieskogen, med direkt närhet till Lassalyckans idrotts- och friluftsområde.

Området ska byggas i trädgårdsstadskaraktär där radhus, parhus och lägenheter blandas inom samma kvarter.

Markanvisningen är resultatet av en bebyggelseidé från Cederfors Bostad som tar hänsyn till detaljplanen, platsens förutsättningar och områdets karaktär.

– För mig personligen känns det extra inspirerande att få vara med och utveckla bostäder i Ulricehamn, eftersom jag själv har rötter härifrån, säger Denis Nähring, affärsutvecklare på Cederfors Bostad.

Cederfors planerar att i första skedet gå ut med en mindre etapp för att möjliggöra byggstart och sedan en varsam utbyggnad av området över tid. Exakt fördelning av bostadstyper i den första etappen är ännu inte fastställd.