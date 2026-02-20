CBRE värvar Carl Johansson från TAM

CBRE rekryterar Carl Johansson från TAM. Målsättningen är att accelerera tillväxten inom retail. Den 13 april ansluter Johansson till CBRE som Senior Director, Retail Agency.

Carl Johansson har en gedigen och bred erfarenhet av analys och utveckling av handels- och mötesplatser, både i Sverige och internationellt. Under sin karriär har han arbetat med en rad större och mindre handelsutvecklingsprojekt, bland annat Hornstull, Flygstaden, Flottiljen Köpkvarter, Go9 i Litauen och Avion Shopping Centre i Tjeckien.

Oscar Sandén, Head of Agency, CBRE, kommenterar:

– Vi är mycket glada över att Carl har valt att ansluta till vårt team. Hans djupa erfarenhet av både strategisk och operativ handelsutveckling, i kombination med en stark analytisk förmåga, gör honom till ett mycket värdefullt tillskott. Han kommer att spela en viktig roll i att stärka vårt erbjudande inom retail- och fastighetsutveckling.

Carl Johansson kommer närmast från rollen som Projektutvecklare och operativ chef på TAM Retail i Stockholm. Tidigare har han arbetat som senior konsult på HUI Research, projekt- och affärsutvecklare på ICA Fastigheter, projektledare och marknadsanalytiker på Centrumutveckling samt uthyrare på Colliers International. Han har dessutom en magisterexamen i internationell ekonomi från Linköpings universitet.

Carl Johansson, Senior Director, CBRE:

– Jag ser verkligen fram emot att ansluta till CBRE. Branschen befinner sig i en dynamisk fas där datadriven analys och hållbar utveckling av handelsplatser blir allt viktigare. Jag hoppas kunna bidra med både erfarenhet och perspektiv för att skapa långsiktigt värde tillsammans med våra kunder.