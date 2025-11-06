CBRE utser ny MD i Norge

Jorgen Arnesen är en erfaren ledare inom fastighetsbranschen med gedigen bakgrund från både nordiska och internationella affärer. Han har i dag rollen som Executive Director och Head of Nordics, Investment Banking – en position han haft de senaste fem åren. Tidigare har han haft ledande befattningar på Fortigo Properties, Newsec, SEB och UNION, där han fokuserat på fastighetstransaktioner, M&A, kapitalanskaffning, private placements, börsintroduktioner samt finansiell och strategisk rådgivning.

Colin Waddell, Managing Director, CBRE Nordic Region, kommenterar:

– Jorgen tillför djup branschkunskap och starkt affärsmannaskap i sin nya roll som chef för CBRE Advisory Services i Norge. Han kommer att fortsätta ge rådgivning till sina befintliga kunder och samtidigt stödja vår Real Estate Investment Banking-verksamhet i Norden när han tar sig an sina nya ansvarsområden nästa år.

Jorgen Arnesen, tillträdande Managing Director, CBRE Advisory Services, Norge, säger:

– Jag är hedrad över att ha blivit utsedd till Managing Director för CBRE Advisory Services, Norge. Jag tar mig an rollen med stor tacksamhet och ett starkt engagemang för att vidareutveckla vår verksamhet. CBRE Norge har haft en imponerande tillväxtresa under det senaste decenniet, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med våra engagerade team för att bygga vidare och bredda vårt kunderbjudande ytterligare. I min nya roll kommer jag även fortsättningsvis att stödja vår Investment Banking-verksamhet i regionen och ge rådgivning till kunder i nära samarbete med våra nordiska och europeiska team.

Arnesen kommer att rapportera till Colin Waddell, Managing Director, CBRE Nordic Region.