CBRE rekryterar senior director från JLL

CBRE rekryterar Fanny Bager som Senior Director, Office Agency. Hon kommer närmast från JLL – och tillträder sin nya roll inom kontorsrådgivning 10 augusti 2026.

Fanny Bager har en gedigen bakgrund inom kontorsmarknaden. När hon börjar på CBRE i rollen som Senior Director kommer hon närmast från JLL, och dessförinnan från Newsec.

I sin nya tjänst ska hon ge strategisk hyresgästrådgivning till kontorshyresgäster och fastighetsägare – och ska i CBRE:s svenska Office Agency‑teamet arbeta nära både nationella och internationella kunder.

– Fanny har en mycket stark marknadsförståelse och ett affärsdrivet förhållningssätt som blir ett värdefullt tillskott till vårt Office Agency‑team. Hennes erfarenhet och kompetens stärker vår förmåga att möta kundernas ökade krav på strategisk och datadriven rådgivning, säger Caroline Sjödin, Head of Office Agency, CBRE.

Fanny Bager börjar sin nya tjänst 10 augusti 2026.