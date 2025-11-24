Lofoten.

CBRE om den arktiska hotellmarknaden

CBREs analys av den arktiska hotellmarknaden visar en stark utveckling under perioden maj-oktober 2025, driven av ”coolcation”-trenden och kryssningsturism. Rapporten, som omfattar 94 hotell i norra Sverige, Norge och Finland, framhäver en ökning sedan 2019 på 64,4% av de totala rumsintäkterna, som närmar sig 140 miljoner euro.

– Marknaden utanför de största städerna upplevde en betydande tillväxt, med en rekordhög RevPAR, säger Bjorn Gullaksen, Hotels expert, Capital Markets, CBRE Sweden.

Kryssningsturismen spelade också en viktig roll, med prognoser om fortsatt tillväxt. Denna data understryker det arktiska landskapets utveckling och attraktionskraft som en året-runt-destination, vilket lockar både investerare och resenärer.

CBRE har analyserat data från de viktigaste städerna Rovaniemi i Finland, Kiruna i Sverige, Tromsø och Bodø i Norge samt Lofoten på Norges västkust.

Sommaren 2025 förväntades bli spektakulär, och det blev den verkligen. Det fula ordet ”coolcation” har använts för att beskriva fenomenet med resenärer som söker svalare klimat för sina sommaräventyr, och i år såg vi gott om sådana ”coolcationers” i Norden. Samtidigt är de lokala kronorna i Norge och Sverige fortfarande svaga jämfört med större valutor som euron och amerikanska dollarn, vilket övertygar många lokalbefolkningen att inte lämna hemmet. Detta har visat sig vara ett mycket framgångsrikt recept för regionens hotell.

CBRE konstaterar även att et ägt rum en handfull transaktioner med hotellfastigheter i området det senaste året.

