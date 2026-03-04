Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.
Dags för 15:e Spring För Livet
Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.
Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser
Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.
Tillväxtmöjligheter i Mälardalen
Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.
Novier får stort uppdrag
Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.
Byggstartar 41 000 kvm logistik
17-årigt hyresavtal i stor satsning.
Slättö säljer i miljardaffär utanför Stockholm
Stor fastighet med 409 lägenheter byter ägare.
Svalner Atlas kan säljas
Värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.
Nordea Liv köper handel i Barkarby
Säljaren har troligen gjort en kanonaffär på sitt korta innehav.
Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga
Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hyr ut 5 000 kvm till Academedia
Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.
Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent
Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.
Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm
Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.
Probitas långbänk över – byggstartar i Vasastan
Projektet har skalats ner till hälften, men ska nu genomföras.
Hamburgarjätten öppnar i exponerat toppenläge
Möjlighet till uteservering vid stationen. ”Kommer att skapa ännu mer liv.”