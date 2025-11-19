Catena tecknar dubbelt med Ica i Ramlösa

Catena har tecknat två hyresavtal med Ica Fastigheter för Logistikposition Ramlösa i Helsingborg. De blir både hyresgäst i en befintlig anläggning på området och i den sista byggnad som ska uppföras där.

Under 2021 tilldelades Catena en markanvisning för fastigheterna Vevaxeln 1 och Vipparmen 1 i Helsingborg tillsammans med Nowaste Logistics efter en tävling på initiativ av Helsingborgs stad. Projektet som därefter inleddes omfattar tre logistikanläggningar om totalt cirka 77.000 kvm, hittills är två anläggningar färdigbyggda.

Nu har Ica Fastigheter tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Catena för den byggnad som återstår att uppföra på Logistikposition Ramlösa. Nybyggnationen omfattar 18.042 kvm. Den aktuella byggnaden certifieras enligt BREEAM Excellent och NollCO2 och byggnationen förväntas vara färdigställd till årsskiftet 2026/2027 då Ica också flyttar in i anläggningen.

Dessutom flyttar Ica in i en av de befintliga anläggningarna på Logistikposition Ramlösa, även där har ett 8-årigt hyresavtal tecknats med Catena. Ica planerar att flytta in sommaren 2026 i den 16 753 kvm stora anläggningen som innan dess kommer att tillföras kylutrymmen och andra faciliteter.

– Ica är en stor aktör med en omfattande lager- och logistikverksamhet i Helsingborg, vi är glada och stolta att vi snabbt hittat en lösning där vi kan erbjuda dem lokaler som motsvarar de nya behov Ica har lokalt. Tack vare nära kundrelationer och lösningsorienterade parter inleds nu den sista etappen på Logistikposition Ramlösa som redan etablerat sig som ett attraktivt logistiknav med anläggningar som ligger i framkant, säger Fredrik Renå, regionchef Syd på Catena.

– Vi är väldigt glada över att ha en lösning med Catena på plats som fyller våra nuvarande behov i vår pågående transformation kring vårt logistiknätverk, säger Emma Lindström, Logistikdirektör Ica Sverige.

Nowaste Logistics samlar i samband med detta sin verksamhet på Logistikposition Ramlösa till den största av de två redan färdigställda anläggningarna, en 42.000 kvm stor logistikanläggning i vilken Catena nyligen har investerat cirka 150 MKR i ett automatiserat kranlager. Catenas hyresavtal med Nowaste Logistics träder i kraft den 1 mars 2026, därefter återstår cirka 20.000 kvm att hyra ut i denna byggnad. För det fall att Ica lämnar de ytor som de hyr på området har Nowaste Logistics en fortsatt option på dessa.

– Ica är en stor och viktig aktör för Helsingborgsregionen så när frågan kom om vi kunde avstå vissa ytor på Ramlösa och Catena kunde erbjuda motsvarande ytor på andra platser ville vi verkligen hjälpa till, säger Johan Kallin, vd Nowaste Logistics.

Den totala investeringen för hela projektet på Logistikposition Ramlösa beräknas uppgå till cirka 1,4 Mdkr med ett driftsnetto om cirka 98 Mkr när all yta är uthyrd.

Logistikposition Ramlösa blev utnämnt till årets logistiketablering redan 2023 av Intelligent Logistik. Helsingborgsregionen är sedan länge ett erkänt logistikläge med utmärkta transportförbindelser och närhet till befolkningscentra i Öresund och Europa – det aktuella markområdet omfattar i sin helhet cirka 154.000 kvm invid E6, i höjd med Ramlösa i Helsingborg och betecknas som ett av de bästa lägena i regionen.

