Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Catena har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2,8 miljarder kronor. Bolaget gör det för att finansiera det planerade förvärvet av en fastighetsportfölj i Norden för cirka 9 miljarder kronor – där FV tidigare pekat ut säljare.

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Backahill , WDP Invest (ett dotterbolag till Warehouses de Pauw NV/SA, Alecta Tjänstepension, Clearance Capital, Länsförsäkringar Kapitalförvaltning och Thames River Capital LLP (del av Columbia Threadneedle Investments).

Genom nyemissionen kommer Catena att tillföras 2.752 mkr före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 456,00 kronor per aktie genom ett accelererat book building-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 3,2% mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste tio handelsdagarna (471,15 kronor), en rabatt om 3,8% i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 20 januari 2026 (474,20 kronor) samt en premie på 2,7% mot EPRA NRV per aktie i Catena, vilket uppgick till 444,00 kronor den 31 december 2025.

Under 2025 har Catena genomfört investeringar till ett värde av 2,5 miljarder kronor. Vid slutet av 2025 visade portföljen, med ett fastighetsvärde om 44,5 miljarder kronor.

I slutet av föregående år berättade Fastighetsvärlden att Catena är i framskridna förhandlingar och undertecknade en avsiktsförklaring om att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland. Portföljen består av 600.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 72%, och således majoriteten, är beläget i Sverige, 25% i Finland och de återstående 3% i Danmark

Missa inte! Logistik & Fastigheter 2026 Den 3 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Logistik & Fastigheter 2026. Seminariet äger rum på Elite Stadshotellet, Eskilstuna. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Förvärvet, tilltänkt till en EPRA nettoavkastning mellan 5,5% och 5,7%, värderar portföljen till cirka 9 miljarder kronor.

Ledningen håller för närvarande på att slutföra due diligence-processen och förväntar sig att transaktionen slutförs under april 2026, förutsatt att samtliga villkor uppfylls.

Efter genomförande av förvärvet och Nyemissionen bedömer ledningen att Bolagets balansräkning rymmer framtida investeringar om 2,5-3,0 mdkr.