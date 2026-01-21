Jörgen Eriksson, vd Catena.

Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Catena har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2,8 miljarder kronor. Bolaget gör det för att finansiera det planerade förvärvet av en fastighetsportfölj i Norden för cirka 9 miljarder kronor – där FV tidigare pekat ut säljare.

Annons

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Backahill , WDP Invest (ett dotterbolag till Warehouses de Pauw NV/SA, Alecta Tjänstepension, Clearance Capital, Länsförsäkringar Kapitalförvaltning och Thames River Capital LLP (del av Columbia Threadneedle Investments).

Genom nyemissionen kommer Catena att tillföras 2.752 mkr före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 456,00 kronor per aktie genom ett accelererat book building-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 3,2% mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste tio handelsdagarna (471,15 kronor), en rabatt om 3,8% i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 20 januari 2026 (474,20 kronor) samt en premie på 2,7% mot EPRA NRV per aktie i Catena, vilket uppgick till 444,00 kronor den 31 december 2025.

Under 2025 har Catena genomfört investeringar till ett värde av 2,5 miljarder kronor. Vid slutet av 2025 visade portföljen, med ett fastighetsvärde om 44,5 miljarder kronor.

I slutet av föregående år berättade Fastighetsvärlden att Catena är i framskridna förhandlingar och undertecknade en avsiktsförklaring om att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland. Portföljen består av 600.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 72%, och således majoriteten, är beläget i Sverige, 25% i Finland och de återstående 3% i Danmark

Förvärvet, tilltänkt till en EPRA nettoavkastning mellan 5,5% och 5,7%, värderar portföljen till cirka 9 miljarder kronor.

Ledningen håller för närvarande på att slutföra due diligence-processen och förväntar sig att transaktionen slutförs under april 2026, förutsatt att samtliga villkor uppfylls.

Efter genomförande av förvärvet och Nyemissionen bedömer ledningen att Bolagets balansräkning rymmer framtida investeringar om 2,5-3,0 mdkr.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

Hyr ut 7.400 kvm till polisen

Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.

Blir ny transaktionschef hos Svefa

Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.

Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.
Slussgården, Snäckan 8, tegelbacken. Konferens

Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city

✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.

Klart: Koras som bästa rådgivare

Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.

Söker 6.000 kvm lokaler i centrala Stockholm

Sökområdet är CBD eller strax utanför.

Duo i offensiv inom lättindustri – vill dubbla

Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Einar Mattsson Humlegården, Ribosomen, Hagastaden

Duo ska utveckla kvarter i Hagastaden

Omfattar cirka 7.500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6.500 kvm bostäder.
Fastigheten Härolden 44 även kallad Fleming 7.

KLP halverar vakansen i Fleming 7

Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.

Tummen upp för Fabeges nya kontorshus

Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.

 Tillbaka till förstasidan