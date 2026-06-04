Catena säljer två fastigheter för 430 mkr

I linje med Catenas strategi att utveckla och förädla fastighetsportföljen har två fastigheter i Kungsbacka och Linköping nyligen avyttrats. Pris 430 miljoner kronor. Köpare i Linköping är Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden.

Fastigheterna Varla 6:15 i Kungsbacka och Glasblåsaren 14 i Linköping har en total uthyrningsbar yta om cirka 35 000 kvm.

De två fastigheterna har avyttrats till ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 430 mkr, före avdrag för uppskjuten skatt. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 33 mkr. Den överenskomna köpeskillingen överstiger senaste värderingen med cirka 9 procent.

– Försäljningen av dessa fastigheter är ett naturligt steg i vårt kontinuerliga arbete med att utveckla och fokusera fastighetsportföljen och gör att vi kan lägga mer fokus på de moderna logistikfastigheter som idag utgör tyngdpunkten i vår tillväxt, säger Catenas fastighetschef Johan Franzén.

Frånträde sker i båda fallen under andra kvartalet 2026.

Köpare i Linköping är Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden.

− Det här fastighetsförvärvet är ett tydligt exempel på hur vi kan kombinera att säkra strategiska anläggningar för Lantmännen och samtidigt ge en stabil avkastning för Grodden, säger John Cannier vd för Fastighets AB Grodden.

Fastigheten är fullt uthyrd till Scan och används som nationell distributionscentral med ett strategiskt läge i direkt anslutning till produktionsanläggningen i Linköping. Affären möjliggör att Scan kan fortsätta utveckla verksamheten i Linköping.

Fastigheten, med ett underliggande värde om 224,5 mkr, ger stabila kassaflöden samt har ett begränsat framtida investeringsbehov, uppger Grodden.

FV saknar kännedom om vem som är köpare av fastigheten i Kungsbacka.