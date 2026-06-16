Catena rekryterar ny regionchef till Finland

Henrik har bred kompetens inom affärsgenomförande, marknadsanalys och kapitalförvaltning samt mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner och fondförvaltning. Sedan 2018 har han haft ledande roller inom Fokus Nordic (tidigare Aberdeen Standard Investments och DEAS Asset Management), där han har arbetat med investeringar och utveckling av fastighetsportföljer. Dessförinnan har Henrik även arbetat på bland annat Pareto Securities och CBRE Finland.

– Lokal förankring och närhet till våra kunder är viktiga framgångsfaktorer för Catena, därför är vi mycket glada över att Henrik blir regionchef i Finland. Med hans gedigna erfarenhet och starka lokalkännedom ökar vi förutsättningarna att växa vidare på den finska marknaden – en marknad där vi ser stor potential framåt, säger Catenas fastighetschef Johan Franzén.

Catena etablerade sig på den finska marknaden i februari 2026 genom ett större förvärv från Urban Partners, där sju av de förvärvade fastigheterna låg i Finland. Efter ytterligare två förvärv omfattar Catenas region Finland idag nio fastigheter, motsvarande cirka 217 000 kvm logistikyta.

Henrik Eskolin börjar sin nya tjänst i augusti 2026.