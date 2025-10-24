Catena: ”Redo att agera när rätt möjlighet uppstår”

Catena uppvisar Catena ett förvaltningsresultat som uppgick till 401 Mkr – en ökning med 32 procent i jämförelse med samma period förra året.

Bolagets nyckeltal för årets nio första månader:

Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 1 963 Mkr (1 566).

Driftsöverskottet ökade med 28 procent till 1 633 Mkr (1 276).

Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 1 202 Mkr (911).

Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 19,91 kr (16,78).

EPRA Earnings per aktie uppgick till 18,93 kr (15,97).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 294 Mkr (13).

Periodens resultat ökade till 1 128 Mkr (597) motsvarande ett resultat per aktie om 18,69 kr (10,99).

EPRA NRV Långsiktigt substans­värde per aktie ökade till 437,95 kr (416,41).

Totalt 58 procent av uthyrnings­bar yta är miljöcertifierad, vilket motsvarar 1 815 tkvm.

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

– Med låg be­låningsgrad och ett starkt kassaflöde är vi hela tiden redo att agera när rätt möjlighet uppstår.

– Vårt långsiktiga perspektiv och proaktiva arbetssätt bidrar till Catenas starka intjäningsförmåga och innebär att vi kan erbjuda logistikanläggningar som motsvarar de krav som kunder och intressenter som vill ligga i framkant har.

Catenas fastighetsbestånd värderas till 43,9 miljarder kronor. belåningsgraden är 39,2 procent.

– Vi upplever idag något fler dialoger kring nya projekt jämfört med årets första sex månader och även om processerna fortfarande tar längre tid kommer vi förr eller senare få avsättning för vår attraktiva markbank.

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad är 96,6 procent.