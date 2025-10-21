Mats Janin, Angelica Chander och centrumchef Snezana Oscarsson från Skandia Fastigheters S:t Per Gallerian.

Catena och Skandia prisas i varsin klass

Catena är vinnare av Fastighetsbarometern i kategorin Lager/Industri och Skandia Fastigheters S:t Per Gallerian i Uppsala är vinnare i kategorin Butik.

Läs om vinnarna i tre kontorsklasser här.

Det är andra året det koras en vinnare i kategorin Lager/Industri. Det blev Catena.

–  Som långsiktig fastighetsägare vill vi alltid vara nära våra hyresgäster och förstå deras behov, därför känns det extra roligt att Catena rankas i topp bland logistik- och industrifastighetsbolagen i årets undersökning. Det är ett bevis på att vårt fokuserade arbete och engagemang gör skillnad och en feedback som inspirerar och ger energi, säger Johan Franzén, fastighetschef på Catena.

En separat del av Fastighetsbarometern är kategori Butik, i vilken köpcentrum runtom i Sverige tävlar om vilka som har de mest nöjda hyresgästerna. Vinnare blev S:t Per Gallerian – som ligger i Uppsala och fastighetsägare är Skandia Fastigheter.

– Det känns fantastiskt att få försvara förstaplatsen och vinna andra gången i rad! Vi har haft förra årets resultat som ett avstamp och vet vad våra kunder vill ha och värdesätter. Dessutom har vi lagt mycket tid på att bygga upp tillit och relation till våra kunder under många år, så betyget är ett resultat av långvarigt arbete. Vi fokuserar mycket på att vara närvarande, möta varje kund i deras vardag och få dem att känna sig sedda och tillgodosedda. Samtidigt jobbar vi med att förmedla vad vi gör och varför vi gör det, så att vi får förståelse för varandras affärer, säger Snezana Oscarsson, Centrumchef S:t Per Gallerian, Skandia Fastigheter.

