Catena köper för 700 mkr vid Helsingfors flygplats

Catena har förvärvat en logistikfastighet i Aviapolis i Vanda, intill Helsingfors flygplats. Fastigheten är DHL:s huvudsakliga logistiknav i Finland. Priset är 719 miljoner kronor. Affären kommer en vecka efter att Catena investerat 575 miljoner i en annan fastighet i närheten.

Den nu förvärvade fastigheten Katriinantie 14–16 består av en kombinerad terminal- och lagerbyggnad samt kontorsytor. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 41 800 kvm. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 719 mkr, förvärvet finansieras med egna medel samt externa krediter. Säljare är en internationell institutionell investerare. Den förvärvade fastigheten förväntas generera ett årligt driftnetto om cirka 43,6 mkr.

Tomtytan omfattar 115 700 kvm mark med en kvarvarande byggrätt om 14 800 kvm. Fastigheten uppfördes 2006 som en så kallad built-to-suit-anläggning för DHL. På fastigheten sker omfattande hållbarhetsåtgärder där geotermisk uppvärmning och solcellsinstallationer ingår. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use Excellent.

Huvudsakliga hyresgäster är DHL Supply Chain (Finland), DHL Freight (Finland), DHL Global Forwarding (Finland) och Sodexo. Vakanta kontorsytor finns i fastigheten, logistikytorna är fullt uthyrda.

– Det här är ett mycket starkt tillskott till vår finska portfölj. Läget vid Helsingfors flygplats, den långsiktiga relationen med DHL och möjligheterna till vidare förädling passar mycket väl in i vår strategi att växa i de mest attraktiva nordiska logistiklägena, säger Johan Franzén, fastighetschef på Catena.

För en vecka sedan förvärvade Catena en fastighet i närheten för 575 miljoner kronor.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

