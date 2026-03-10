Catena köper för 190 mkr i Jönköping

Catena har förvärvat och tillträtt en terminal i södra Jönköping, en investering om 189 miljoner kronor. Säljare är Kväringen in Jönköping Holding AB.

Colliers agerade rådgivare till Catena.

Den aktuella fastigheten Äringen 2 ligger i Ljungarum industriområde utanför Jönköping.

Tomten omfattar 59 000 kvm och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12 200 kvm.

Förvärvet har genomförts som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 169 Mkr före avdrag för latent skatt och säljare är Kväringen in Jönköping Holding AB. Största hyresgästen i den förvärvade fastigheten är DHL Freight som nyligen tecknat ett nytt, 7-årigt hyresavtal. I samband med detta har Catena åtagit sig att genomföra värdehöjande investeringar om 20 Mkr.

– Vi ser fram emot att ytterligare fördjupa vårt samarbete med DHL och vi är glada över att kunna komplettera Catenas fastighetsbestånd i Jönköpingsregionen med en terminalanläggning, effektivt utformad för smidig och effektiv omlastning av gods och varor, säger Jonas Arvidsson, regionchef Väst på Catena.

Det estimerade driftsöverskottet uppgår till cirka 11,6 Mkr.